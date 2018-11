Arno prevê superávit maior do governo central em dezembro

O secretário, porém, admitiu que o governo poderá contabilizar o Projeto Piloto de Investimentos (PPI) para atingir a meta de 3,1 por cento do PIB estabelecida para o superávit primário do setor público consolidado neste ano.

"É possível usar PPI para compensar Estados e municípios," disse Augustin.

Segundo ele, o governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) trabalha para atingir sua meta cheia de superávit primário, mas "Estados e municípios talvez tenham dificuldades." "A tendência é terem um primário semelhante ao do ano passado, abaixo da meta deles," comentou.

Segundo Augustin, a expectativa de um bom saldo para o governo central em dezembro deve-se à expectativa de arrecadação no último mês do ano. "O mês está tendo receitas bem fortes. Nossa programação prevê resultado bom," disse o secretário, sem citar números.

O Tesouro divulgou nesta terça-feira que o governo central registrou superávit primário de 1,093 bilhão de reais em novembro, resultado 85,9 por cento inferior ao superávit de 7,797 bilhões de reais apresentado em outubro.

O resultado do mês passado é ainda cerca de dez vezes inferior ao superávit primário obtido pelo do governo central em novembro de 2009, de 10,712 bilhões de reais. Essa diferença, segundo Augustin, deve-se ao fato de as receitas de novembro do ano passado terem ficado "atipicamente acima" devido a depósitos judiciais.

O superávit acumulado no ano somou 64,558 bilhões de reais, o equivalente a 1,95 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o governo central, que compreende Tesouro, Previdência e Banco Central, havia apurado superávit primário de 37,515 bilhões de reais.

O saldo positivo do governo em novembro foi atingido porque o Tesouro Nacional teve um superávit primário de 5,669 bilhões de reais no mês. A Previdência deve déficit de 4,424 bilhões de reais e o BC resultado negativo de 151,8 milhões de reais.

Na quarta-feira, às 10h30, o governo divulga o superávit primário do setor público consolidado em novembro.

O secretário do Tesouro disse também que a distribuição de dividendos das estatais ao governo central deve ser, em 2010, inferior aos 26 bilhões de reais verificados em 2009. Segundo ele, até novembro deste ano, esses pagamentos somaram 19 bilhões de reais.