Arqueólogos acham na Europa flauta de 35 mil anos

As peças formam um instrumento de 22 centímetros com cinco furos e uma extremidade em forma de ?V?. ?É, sem dúvida, o mais antigo instrumento musical do mundo?, disse o pesquisador. A descoberta está nesta semana na revista científica "Nature". Outros arqueólogos concordaram com a avaliação de Conard. O pesquisador brasileiro Walter Alves Neves, da Universidade de São Paulo (USP), considera a descoberta um ?grande achado?. ?Mas ela faz parte de um pacote de criações conhecido como revolução artística do Paleolítico Superior?, explica Neves.

Há 40 mil anos, o homem usou signos pela primeira vez para representar conceitos. Surgiram as pinturas nas cavernas e as primeiras esculturas. O período também conheceu o nascimento da linguagem. ?Esperávamos que a música estivesse no pacote?, aponta Neves. A flauta de Hohle Fels é mais completa e um pouco mais velha que fragmentos de osso e marfim de outras sete flautas, também encontradas no sul da Alemanha. A equipe escavou o instrumento em setembro de 2008, mesmo mês em que descobriu seis fragmentos de marfim em Hohle Fels que compõem uma estatueta feminina que, acredita-se, é a mais antiga escultura de uma forma humana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.