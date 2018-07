Arqueólogos acham restos de soldado morto há quase 200 anos em Waterloo

Quase 200 anos depois da batalha de Waterloo, na qual a França liderada por Napoleão foi derrotada pelos ingleses, arqueólogos belgas descobriram os restos quase intactos de um jovem soldado no local da batalha.

Junto com o esqueleto foram encontrados uma moeda, uma faixa de couro e um pedaço de madeira com as iniciais C. e B..

O esqueleto foi descoberto no território belga, em terras que estavam sob a posse de soldados britânicos na época da batalha e embaixo de quase 40 centímetros de terra, o que sugere que os outros soldados tentaram sepultar o jovem.

Mais de 12 mil soldados britânicos morreram em Waterloo, em junho de 1815. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.