Arqueólogos descobrem entrada de câmaras funerárias astecas

Arqueólogos que trabalham no Templo Maior, principal centro cerimonial asteca, na Cidade do México, localizaram uma série de entradas que podem levar às câmaras funerárias, informou nesta segunda-feira uma fonte oficial. O arqueólogo Leonardo López Luján, diretor do projeto Templo Maior, disse à imprensa que os pesquisadores estavam escavando um túnel e encontraram um poço profundo, terminando numa câmara que conduz a outros espaços, como ocorre nas criptas funerárias maias, no sudeste do México, e zapotecas, no sul. Ele explicou que a entrada foi construída antes da chegada dos conquistadores espanhóis. "É uma espécie de telescópio, de três metros quadrados aproximadamente, que conduz ao que nós achamos que é um túmulo, visitado constantemente para deixar oferendas ou para enterrar outro membro da família", disse. A descoberta mais recente no local é um segundo selo muito grosso de estuque, fechando o que seria a entrada mais antiga, "ou seja, a mais profunda". Portanto, concluiu, o local não foi saqueado. Por enquanto os arqueólogos enfrentam um problema técnico. As chuvas elevaram o nível freático, e será preciso esperar que o tempo melhore para continuar os trabalhos. "Mas a água também é um recurso benéfico, pois permite a conservação da madeira, o que é sensacional", acrescentou. Os trabalhos, iniciados em outubro, permitiram descobrir um monolito de 12 toneladas dedicado à deusa da terra Tlaltecutli. Os arqueólogos acham que, caso exista um túmulo, ele pode ser do tlatuani (imperador) Ahuizotl (1482-1502). A sua política expansionista provocou numerosas guerras contra outros povos, nas quais ele forjou uma reputação de crueldade.