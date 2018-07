Arqueólogos descobrem novo faraó no Egito

O esqueleto do rei Senebkay foi encontrado em Abydos do Sul, na província de Sohag, cerca de 500 quilômetros ao sul do Cairo, por uma expedição da Universidade da Pensilvânia que estava trabalhando em coordenação com o governo, informou o ministério egípcio das antiguidades.

Nunca antes mencionado na história antiga do Egito, o nome do rei Senebkay foi achado numa inscrição em hieróglifos dentro de uma cártula real - uma peça oval com uma linha horizontal numa ponta indicando um nome real, disse o ministério em um comunicado.

Fotografias divulgadas com o anúncio mostram o que parece ser um sarcófago bastante danificado em uma câmara funerária sem teto. Suas paredes de pedra estavam decoradas com pinturas. As fotos também mostram o esqueleto do faraó estendido em um lençol branco. "Ele foi originalmente mumificado, mas seu corpo foi mexido por ladrões de tumbas de tempos antigos", diz o texto.

(Reportagem de Tom Perry)