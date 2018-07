Arqueólogos descobrem primeiro teatro de Shakespeare

Uma escavação arqueológica recuperou o que, acredita-se, seriam os vestígios do teatro onde as peças de Shakespeare foram montadas pela primeira vez. O teatro foi encontrado perto de onde está hoje o Museu de Londres, no leste da capital britânica. O local estaria sendo preparado para a construção de um novo teatro. Os vestígios datam de 1576, e pertencem a uma das primeiras casas de espetáculos destinadas exclusivamente à apresentação de peças teatrais. Em 1599, depois de desentendimentos com o proprietário do terreno, a companhia teatral desmantelou o palco e utilizou suas tábuas de madeira para a construção de um outro teatro, The Globe, na margem sul do Rio Tâmisa. O porta-voz do Museu de Londres, Tim Morley, disse que há muito tempo já se sabia que na área tinha existido uma casa de espetáculos ao ar livre chamada The Theatre (O Teatro), mas não se sabia exatamente a sua localização. Segundo Morley, é lá que o jovem William Shakespeare subiu ao palco como parte da troupe "Os Homens de Lorde Chamberlain", e teve suas primeiras peças encenadas. Entre as obras estariam Ricardo 3º, Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza. O anúncio foi recebido com entusiasmo pela Tower Theatre Company, que está construindo o novo teatro na área das escavações. "A descoberta de que nós vamos construir uma casa de espetáculos do século 21 onde (...) algumas das peças de Shakespeare devem ter sido montadas pela primeira vez é uma enorme inspiração", disse o presidente da companhia, Jeff Kelly. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.