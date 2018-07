Arqueólogos descobrem tumba de mil anos no Peru

Arqueólogos peruanos descobriram uma luxuosa tumba de um nobre da antiga cultura Sican, na área conhecida como Santuário Histórico Bosque de Pomac, no norte do país. Acredita-se que o seu corpo tenha sido sepultado há mil anos, com um adereço na cabeça e uma placa de metal no peito, e cercado de taças de ouro e outros ornamentos. Os arqueólogos envolvidos no projeto dizem que a tumba vai contribuir para que se conheça melhor essa cultura, que floreceu antes dos incas, entre 800 e 1300. Esta foi uma entre várias sociedades que trabalhavam com metais e foram extintas por causa de secas e enchentes. "O corpo representa um contexto histórico que permitirá reconstruir aspectos interessantes das classes dominantes dos Sican", disse o diretor do Museu Nacional dos Sican, Carlos Elera. Junto a ele foi achado um outro corpo, que está sendo estudado por especialistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.