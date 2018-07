Arqueólogos desenterram cabeça de imperatriz romana

Arqueólogos encontraram na Turquia a cabeça de mármore colossal de uma imperatriz romana. De acordo com os indícios encontrados, os especialistas acreditam que a peça mostre o rosto de Faustina, a Velha, que foi casada com o imperador Antonino Pio. A cabeça foi desenterrada de um sítio arqueológico na antiga cidade de Sagalassos, no sudoesta da Turquia, onde, no ano passado, foi encontrada uma estátua gigante do imperador romano Adriano. A peça de mármore foi encontrada a apenas seis metros de onde a estátua de Adriano foi retirada. O rosto de Faustina estava virado para baixo, enterrado nas ruínas de termas romanas parcialmente destruídas por um terremoto entre os anos 540 e 620 d.C. Sagalassos era um centro urbano importante do império romano, mas foi abandonado após ser atingido por vários abalos sísmicos. A equipe liderada pelo arqueólogo Marc Waelkens, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, tem escavado o local desde 1990. No início, os escavadores suspeitaram que se tratava de uma estátua da mulher de Adriano, Vibia Sabina, que foi forçada a se casar com ele aos 14 anos. Mas ao virarem a cabeça, perceberam que a peça tinha feições muito diferentes das descrições de Sabina por causa dos lábios mais carnudos e penteado diferente. Frigidário Segundo os especialistas, tudo indica que a cabeça retrate Faustina, que viveu um casamento feliz de 31 anos com o sucessor e filho adotivo de Adriano, Antonino Pio. A imperatriz era muito respeitada principalmente devido a seus trabalhos de caridade. Há relatos de que depois de sua morte, em 141 d.C, seu marido a tenha venerado como deusa. O local onde as estátuas de Faustina e Adriano foram encontradas era provavelmente um frigidário, um sala com uma piscina de água fria, onde romanos se banhavam após mergulhar nas termas. O sítio arqueológico faz parte de um complexo de termas que está sendo cuidadosamente escavado pelos especialistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.