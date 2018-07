Arqueólogos encontram cidade pré-inca no Peru

Arqueólogos peruanos descobriram as ruínas de uma cidade antiga inteira na costa norte do Peru. Além de artefatos de cerâmica e pedaços de roupa, os pesquisadores disseram ter encontrado restos bem-conservados de uma jovem mulher. Também foram encontrados indícios de sacrifícios humanos praticados na cidade, que ocupava uma área de 5 quilômetros. Os arqueólogos acreditam que a cidade tenha sido construída pelos waris, que dominaram a região durante cinco séculos no final do primeiro milênio e criaram um império quase tão grande quanto o dos incas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.