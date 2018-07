Arqueólogos encontram o documento escrito mais antigo de Jerusalém

Arqueólogos israelenses disseram ter encontrado o documento escrito mais antigo já descoberto em Jerusalém.

O pequeno fragmento de barro data do século 14 a.C.

O fragmento tem cerca de 2,8 centímetros de diâmetro e grossura de um centímetro. O texto está escrito em símbolos cuneiformes, no idioma acadiano.

Apesar do tamanho do fragmento, é possível ver nove linhas escritas. Mas os arqueólogos conseguiram apenas ler palavras isoladas como "eles", "você" e "depois", sem conseguir entender o contexto do que foi escrito.