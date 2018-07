Arqueólogos podem ter descoberto esqueleto de Ricardo 3º

Arqueólogos que procuram o corpo do rei inglês Ricardo 3º sob um estacionamento disseram na quarta-feira, 12, que descobriram ossos que podem ser do monarca descrito por Shakespeare como mau, deformado e adepto de matar crianças.

Ricardo 3º morreu em 1485 na Batalha de Bosworth, na região central da Inglaterra, e seus ossos teriam ido parar num mosteiro franciscano, o Greyfriars, hoje localizado sob um estacionamento no centro de Leicester.

O Campo de Bosworth fica a cerca de 25 quilômetros de Leicester, e Ricardo foi o último rei inglês a morrer em combate - e um dos poucos cuja sepultura é desconhecida.

Uma equipe da universidade local começou a escavar o local no mês passado, e já descobriu um esqueleto com ferimentos aparentemente sofridos em combate, com uma rachadura causada por lâmina na parte de trás do crânio.

Richard Taylor, diretor de Assuntos Corporativos da universidade, disse que o material ainda será submetido a análises mais minuciosas.

(Por Michael Holden)