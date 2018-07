Arquidiocese de Brasília se surpreende com decisão

"A Arquidiocese de Brasília recebe, com surpresa, a notícia da renúncia do Santo Padre. Em ligação telefônica com o cardeal Dom João Braz de Aviz, diretamente de Roma, confirmamos que a renúncia se dará no dia 28 de fevereiro após uma convocação do próprio Santo Padre. Convidamos toda a Arquidiocese para estar em oração com o Santo Padre nesse momento em que a Igreja mais precisa do seu Pastor.

Pe. José Emerson Barros Cabral

Coordenador do Setor de Comunicação"