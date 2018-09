Arquidiocese de SP lança campanha para ajudar o Japão A Cáritas Arquidiocesana de São Paulo lança no domingo a "Campanha de solidariedade para com o povo japonês", durante uma missa ecumênica na Paróquia Pessoal-Nipo-Brasileira São Gonçalo. O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal d. Odilo Pedro Scherer, participará do ato, que começa às 17h, na Praça João Mendes, no centro da capital.