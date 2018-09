Arquipélago de Galápagos terá fiscal para meio ambiente O Arquipélago de Galápagos, que ficou famoso por ter ajudado o naturalista Charles Darwin a elaborar a teoria da evolução, terá um fiscal para verificar crimes ambientais. Ele irá operar a partir da Ilha Isabela, a maior do arquipélago localizado a cerca de mil quilômetros a oeste da costa do Equador. Em 1978, Galápagos se tornou Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Mas, em 2007, foi considerada patrimônio em perigo - o local sofre com espécies invasoras que competem com animais da região e também tem turismo intenso.