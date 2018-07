Arquiteto cria prédio que se movimenta

Um arquiteto italiano criou torres de cerca de 80 andares que girariam em torno de uma coluna central no edifício - e Moscou já tem planos de construir uma. O pai da idéia é o arquiteto italiano David Fischer, que nunca tinha projetado um arranha-céus antes. Veja também: Assista ao vídeo O edifíclo prevê um apartamento por andar, e os pavimentos devem girar a partir de comandos de voz para um computador. A garagem fica literalmente em frente à porta: elevadores devem levar os carros do térreo até os últimos andares. "Em primeiro lugar vai ser o primeiro prédio dinâmico, que muda de forma", disse Fischer. "É um prédio que nunca vai ter o mesmo visual." Os movimentos do resto do prédio vão ser coreografados por uma equipe de arquitetos, obedecendo a padrões que podem ser modificados. E os andares também vão ser turbinas de vento, para gerar a eletricidade necessária para os movimentos e até deixar garantir a independência energética do edifício. Além disso, os andares vão ser pré-fabricados na Itália e apenas montados no prédio - segundo o arquiteto, uma economia de mão-de-obra. "Não é só para prédios de luxo, esse método vai ser usado em qualquer prédio no futuro, permitindo casas melhores e mais acessíveis", disse Fischer. Os prédios projetados pelo arquiteto italiano devem atingir 400 metros de altura, ou seja, são mais altos do que, por exemplo, o Empire State Building, em Nova York. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.