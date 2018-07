Arquiteto Norman Foster projetará aeroporto de US9,15 bi no México O renomado arquiteto britânico Norman Foster e um genro do magnata mexicano Carlos Slim ganharam um contrato para desenhar um novo aeroporto para a Cidade do México, um projeto que exigirá investimentos de 9,15 bilhões de dólares, disse nesta terça-feira uma fonte familiarizada com a decisão.