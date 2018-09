Arquitetura da luz

Do mais elementar abajur aos lustres de última geração, em se tratando de luminárias, projetar sempre significou, em alguma medida, incorporar o formato dos componentes de funcionamento ao desenho final do artefato luminoso. Não causa surpresa, portanto, que a popularização do uso dos LEDs ( sigla em inglês para Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz, uma espécie de microlâmpada de baixo consumo) tenha produzido tamanho impacto nas pranchetas dos designers.

"Para mim, a tecnologia LED é mais do que bem-vinda",afirma o designer britânico Ross Lovegrove, que nos últimos anos vem investindo com força no desenho de luminárias. "Além do desempenho muito superior ao das lâmpadas convencionais, os LEDs não só estão mais potentes como promovem um mínimo de interferência estética."

Exemplo emblemático, seu lustre componível 100% Suspension, lançado este ano pela Danese Milano, faz da extrema simplicidade o seu principal discurso. Formado por uma chapa de alumínio com as minilâmpadas distribuídas por toda a sua extensão, tem 4 milímetros de espessura, 7 centímetros de largura e pouco mais de 1 metro de comprimento.

Típico exemplar de objeto luminoso "desmaterializado" quando montado, o 100% Suspension pode dar origem a enormes teias luminosas, capazes de clarear ambientes de diferentes tamanhos. Se tomadas em separado, por sua vez, as peças que o compõem podem facilmente passar despercebidas. Mais do que na forma, a ênfase do projeto está no seu funcionamento. "Dia após dia, as luminárias ganham formatos mais diluídos", diz Lovegrove. "Isso é bom em todos os sentidos: se consome cada vez menos material e se reduzem as etapas de produção e o gasto de energia. Por fim, facilita a decomposição final do objeto", teoriza o designer, que já conta com seguidores.

"Otimizamos ao máximo as etapas de produção de nossa luminária", explica o italiano Flavio Mazzone, da Modoloco Design, um dos autores de Odaiba, um pendente da Danese construído a partir do simples encaixe de duas chapas espelhadas, à maneira dos origamis japoneses.. "As únicas operações envolvidas são o corte e a dobradura da chapa de alumínio."

Integração. Engana-se, porém, quem vê na atual onda de simplificação do desenho das luminárias apenas o desejo de se obter um objeto ambientalmente correto. Ao que parece, depois de quase uma década de exuberância formal, os objetos feitos para iluminar pretendem retomar uma integração perdida com a arquitetura.

Nos novos modelos, saem de cena as proporções ampliadas, os formatos orgânicos e predominantemente coloridos da última década. Segundo os designers, o que se busca é a máxima diluição possível do objeto luminoso, com o branco dominando a maioria das coleções.

Não sem tempo, a beleza nos domínios da luz se volta para a essencialidade, para o equilíbrio das proporções e para o poder de harmonizar em um mesmo objeto forma e funcionamento. Retoma-se uma espécie de silêncio de formas, que abre espaço para a expressividade da luz.

É algo talvez difícil de ser descrito, mas facilmente perceptível ao observarmos, por exemplo, projetos ultraelaborados de luminárias - como a Edge, que a designer inglesa Amanda Levette desenhou para a Established & Sons.

O efeito também é facilmente percebido no trabalho de um designer iniciante, como Daniel Latorre Cruz. Um espanhol radicado em Londres, que, com pouco mais que uma ideia e uma folha de papel, prova que, mesmo na era dos LEDs e da racionalização, a iluminação ainda pode se permitir momentos de pura poesia.

Novos formatos consomem menos material e reduzem os gastos de energia

1 - Lustres da série Myako, do estúdio 63, para a Danese

2 - Luminária 490, de chapa dobrada, do Group Designer

3 - Pendente Follow the Light, criação do designer Latorre Cruz

4 - Odoiba, pendente da Modoloco Design para a Danese

5 - Com LEDs, pendente 120, do Group Designer, de Londres

6 - Tie White, pendente da Innermost

7 - Edge, de Amanda Levete para a Established & Sons, de chapa metálica com LEDs

