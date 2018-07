Arquivado habeas corpus de suposto líder de extermínios em SP

O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou nesta quarta-feira, 22, o habeas corpus a favor do ex-policial civil Ricardo José Guimarães, acusado de participar de um grupo de extermínio responsável por pelo menos 100 mortes no interior de São Paulo. Inicialmente preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, o acusado, segundo o STF, foi transferido para presídio de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, e, depois, para outro presídio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele cumpre o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Na decisão, o ministro Joaquim Barbosa afirmou que a jurisprudência do STF foi consolidada pela Súmula 691, que afirma não competir ao Supremo decidir por um habeas que ainda não teve julgamento final no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Barbosa ressaltou que o afastamento desse enunciado é admitido apenas em caráter excepcional, quando for verificada hipótese de flagrante constrangimento ilegal, o que não é o caso, segundo ele. O ex-policial foi preso em janeiro de 2007, pela Polícia Federal. Além dos homicídios, Guimarães também é acusado de formação de quadrilha, ameaça e contrabando. Ele foi detido com documentos falsos, após ficar foragido por dois anos. Guimarães foi preso pela primeira vez em 2004, depois de ser flagrado assassinando a dona de casa Tatiana Aparecida Suzana, que havia brigado com a namorada de um amigo seu. Guimarães já havia sido indiciado por oito assassinatos cometidos em Ribeirão Preto.