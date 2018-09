Arquivo de Einstein será digitalizado Mais de 80 mil documentos do físico alemão Albert Einstein doados pelo cientista à Universidade Hebraica de Jerusalém serão digitalizados e publicados na internet até o ano que vem. "É a mais importante coleção de seus documentos", afirmou Roni Grosz, diretor do arquivo na universidade. Os documentos, que incluem anotações em cadernos, correspondência com outros cientistas e amigos e textos sobre ciência, filosofia e política, estarão disponíveis em uma página de acesso aberto ao público. / REUTERS