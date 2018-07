''Arquivo'' valoriza acervo centenário do jornal

A reforma também intenta reforçar valores que sempre caracterizaram o jornal em seus 135 anos de história e 130 de jornalismo independente. O Estado dá passos adiante, reforçando a tradição que lhe traz credibilidade.

Uma das grandes novidades é a seção Arquivo Estado (veja abaixo). Nela, será resgatada a cobertura que o Estado fez de grandes eventos da história. A ideia é valorizar o riquíssimo arquivo do jornal - privilégio de uma empresa centenária de comunicação - ao mesmo tempo em que se oferece ao leitor mais uma peça de contextualização.

A seção Arquivo Estado não será fixa em nenhuma editoria - circulará entre os cadernos conforme a efeméride. Se o tema for o aniversário de morte de alguma grande estrela da música, a seção vai para o Caderno2. Mas, se o assunto for sobre uma descoberta científica, pode ser publicada em Vida.

A produção da seção é feita pela equipe do arquivo do Estado, que guarda também preciosidades da imprensa brasileira.

O jornal mantém a seção Há um século e o estadão.com.br abriga o blog Cem anos atrás, que se define como "o lugar de hoje para o Estadão de ontem". Ali, o internauta pode consultar o que foi publicado no jornal naquela data há cem anos, com o texto fiel ao original. Também pode baixar a capa do jornal daquele dia, encontrar imagens, anúncios e fotos da época, além de artigos de contextualização.

Na mesma linha de resgate da história do jornal, o Sabático lançou a seção No Suplemento Literário, em referência ao caderno cultural idealizado por Antonio Candido e dirigido por Décio de Almeida Prado. Todo sábado, o caderno republica nessa seção trechos de artigos e resenhas literárias do caderno que marcou seu tempo e fez história no jornalismo cultural brasileiro.

Novidades. Amanhã estreia o Divirta-se, novo nome do Guia. No sábado, o C2+música e o Estadinho, em formato de gibi.

REPERCUSSÃO

Roberto Duailibi

sócio da DPZ

"O Estado ficou mais clean, fácil de ler e eclético com novos colunistas. Também achei as mudanças no portal muito interessantes. Tudo faz ressaltar o jornalismo de qualidade praticado de forma centenária pelo Grupo Estado."

Josué Gomes da Silva

presidente da Coteminas

"O projeto gráfico ficou excelente. As mudanças no site foram ainda mais profundas. Ficou mais fácil de navegar. O Estado atende ao leitor com conteúdo rico e inovações técnicas."