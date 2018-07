Arrasador, Arsenal vence City em preliminar da temporada

A equipe de Londres foi superior e mereceu a vitória neste que é um tradicional jogo de abertura da temporada inglesa, contando com os gols de Santi Cazorla, aos 21 minutos, Aaron Ramsey, aos 42, e Olivier Giroud, aos 15 da segunda etapa, arrematando um lindo chute de fora da área.

O City ficou desfalcado de sete jogadores que estiveram na Copa do Mundo, ao passo que o Arsenal não pôde contar com os três alemães campeões mundiais, Mesut Ozil, Per Mertesacker e Lukas Podolski.

Estreando três novos jogadores, entre eles o atacante chileno Alexis Sanchez, que custou 58 milhões de dólares ao clube, os Gunners foram mais afiados e chegaram com mais perigo ao gol do City, que por sua vez parece ter muito a melhorar antes do início do Campeonato Inglês na próxima semana.

O primeiro gol do Arsenal foi construído após belo toque de Jack Wilshere na entrada da área, que encontrou Cazorla entrando pelo flanco esquerdo, em condições de chutar, mesmo sem ângulo, para o fundo das redes do goleiro estreante Willy Caballero.

O Arsenal não perdeu a pegada e Yaya Sanogo, atacante francês de 21 anos que não marcou nenhum gol em 14 partidas na temporada passada, poderia ter ampliado o marcador quatro minutos depois, mas desperdiçou a oportunidade ao chutar por cima do gol.

O time londrino, mais objetivo e rápido que o City, chegou ao 2 a 0 três minutos antes do intervalo. Sanogo segurou o zagueiro do City Dedryck Boyata e a bola sobrou para Ramsey, que, com um toque, adiantou e fuzilou as redes de Caballero, marcando mais um gol decisivo em Wembley após seu tento decisivo marcado na final da Copa da Inglaterra na última temporada.

O chileno Sanchez, vindo do Barcelona para dar maior força ao ataque do Arsenal, jogou aberto na direita e teve atuação apagada no primeiro tempo, mas mostrou alguns bons toques antes de ser substituído no intervalo.

O City ficou mais à vontade depois do intervalo, mas Giroud, eleito o melhor jogador da partida, fechou a vitória do Arsenal com um poderoso chute de fora da área, sem chances para Caballero.

O time de Manchester ainda ficou próximo do gol de honra com uma cabeçada de Stevan Jovetic na trave aos 7 minutos da segunda etapa, mas de forma geral não teve criatividade e objetividade para vencer o adversário, ainda mais sem jogadores como Vincent Kompany, Sergio Aguero e Pablo Zabaleta.

O dia ainda entrou para a história quando o árbitro Michael Oliver acionou o spray para marcar a posição da barreira pela primeira vez em um jogo na Inglaterra.

(por Mike Collett)