Arrastão causa tumultos em dois bairros de Niterói Policiais militares estão nas ruas do Centro e de Icaraí, em Niterói, recomendando que as pessoas não saiam de casa, por conta de um arrastão, que teria começado no Centro. Nas ruas João Pessoa e Sete de Setembro, em Icaraí, carros estão voltando pela contramão. Lojas e agências bancárias foram fechadas. O Plaza Shopping, principal centro de compras da cidade, também fechou as portas. Os clientes estão reunidos na praça de alimentação.