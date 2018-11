Arrastão e tiroteio terminam com 1 suspeito morto no RJ Um arrastão a motoristas seguido de invasão de um bar, na noite de ontem, terminou com um saldo de um bandido morto, um baleado e dois detidos sem ferimentos próximo ao Piscinão de Ramos, no Rio. No momento em que realizavam um arrastão contra motoristas e pedestres na Rua Gérson Ferreira, que dá acesso à pista lateral da Avenida Brasil, junto à passarela 12, os criminosos foram surpreendidos por policiais do 22º Batalhão, da Maré, dando início a uma troca de tiros.