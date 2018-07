Arrastão em prédios chega ao litoral paulista

De acordo com a polícia, dois ladrões pularam o muro do prédio, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Vila Mirim, por volta da 0h30. Os bandidos renderam o porteiro de 25 anos e depois abriram a garagem para a entrada de cinco comparsas. Segundo o capitão Marcelo das Graças de Souza, da Polícia Militar, o porteiro não conseguiu ver o carro usado pela quadrilha. Assaltantes viram uma Toyota Hilux estacionada na garagem e ordenaram que o porteiro os levasse até o apartamento do dono do veículo. A vítima, que tem uma loja de material de construção em Osasco, na Grande São Paulo, foi dominada no 18.º andar, ao abrir a porta para atender o porteiro.

O bando roubou do apartamento do comerciante R$ 4,5 mil em dinheiro, dois celulares e um aquecedor, entre outros objetos. Segundo funcionários, 73 apartamentos só são ocupados pelos donos na alta temporada ou nos fins de semana. Por isso, os bandidos começaram a arrombar alguns imóveis com um pé-de-cabra.

Eles conseguiram entrar em oito apartamentos, segundo o chefe dos investigadores do 2.º DP da Praia Grande, Adriano de Mattos. "As vítimas compareceram à delegacia ao longo do dia e informaram que foram levados televisores dos apartamentos arrombados", disse Mattos.

Depois de roubar o apartamento do comerciante, dois ladrões desceram até a guarita do prédio com o porteiro. O objetivo dos bandidos era que, caso passasse alguma viatura da polícia, ninguém desconfiasse da ausência do funcionário na portaria. Os criminosos ficaram agachados na guarita, exigindo que o porteiro agisse normalmente.

Antes de fugir, os bandidos destruíram as câmeras de segurança do prédio e roubaram o equipamento onde as imagens gravadas ficam armazenadas. Os criminosos usaram um par de algemas para prender o comerciante na escadaria do térreo. O porteiro foi orientado pelos criminosos a subir até o último andar e aguardar por cerca de meia hora. A Polícia Militar foi avisada do roubo às 2h40.

Segundo o capitão da PM, a polícia está verificando as câmeras da prefeitura da Praia Grande para tentar identificar o carro usado pelos criminosos na fuga. "Esperamos que alguma câmera mostre algum veículo deixando o local antes do horário em que fomos acionados." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.