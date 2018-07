'Arrastão' encerra festa de carnaval em Salvador O tradicional Arrastão de Fim de Carnaval em Salvador, na Bahia, começa a partir das 12 horas desta Quarta-feira de Cinzas, no circuito Barra-Ondina, pela Avenida Oceânica. O arrastão será feito por Carlinhos Brown, com os trios se encontrando na Praça Castro Alves, segundo informações do portal oficial do carnaval de Salvador. Além dos três circuitos oficiais durante os cinco dias de carnaval, a prefeitura realizou festas em seis bairros: Poeriperi - onde aconteceu a entrega das chaves ao Rei Momo Gerônimo - Cajazeiras, Plataforma, Liberdade, Pau da Lima e Itapuã.