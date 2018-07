Arrastão tem Ivete e Cláudia Leitte juntas no trio Uma coleção de estrelas da axé music arrastou uma multidão, entre a manhã e o começo da tarde desta quarta-feira, 22, no Circuito Dodô (Barra-Ondina) do carnaval de Salvador. O evento, apenas com trios sem cordas, que conclui a festa na Bahia, teve como ponto alto a reunião de Ivete Sangalo e Cláudia Leitte cantando no mesmo trio, pela primeira vez. Carlinhos Brown, inventor do Arrastão de Quarta-Feira, abriu os desfiles, pouco antes das 10 horas. "É um carnaval para quem trabalhou esses dias, estamos servindo a quem nos serviu", comentou o músico, que concorre ao Oscar pela trilha sonora do filme Rio. Brown desfilou junto com a Timbalada, que convidou os ex-vocalistas Ninha e Alexandre Guedes para a festa.