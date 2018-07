Arrecadação cresce 10,8% e é recorde para julho A arrecadação do governo federal aumentou 10,76 por cento em julho sobre igual período do ano passado e foi recorde para o mês. O desempenho refletiu a atividade econômica ainda aquecida, apesar dos sinais de desaceleração já verificados no segundo trimestre, afirmou a Receita Federal, ao divulgar os dados nesta terça-feira.