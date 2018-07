Arrecadação cresce 13,2% em fevereiro e é recorde

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal do Brasil.

"Esse resultado decorreu, fundamentalmente, da recuperação dos principais indicadores macroeconômicos que influenciam a arrecadação de tributos", afirmou a Receita Federal em nota.

O Fisco destacou a melhora de indicadores em janeiro, com impacto sobre a arrecadação de fevereiro, como a produção industrial, que cresceu 16 por cento frente a janeiro de 2009, e as vendas de bens e serviços, com alta de 10,3 por cento, segundo dados do IBGE.

Em fevereiro do ano passado, a arrecadação foi de 47,285 bilhões de reais em dados corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No acumulado do ano, as receitas federais somaram 127,138 bilhões de reais, 13,46 por cento acima dos 112,050 bilhões de reais arrecadados no primeiro bimestre de 2009.

(Reportagem de Isabel Versiani)