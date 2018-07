Arrecadação de Romney se aproxima de Obama em abril

As contribuições para a campanha de Romney em abril foram quase três vezes maiores do que o valor levantado em março pelo provável candidato republicano. O aumento acontece depois que concorrentes internos no partido abandonaram a disputa, permitindo ao empresário e ex-governador de Massachusetts se juntar ao Comitê Nacional Republicano.

Os números foram divulgados um dia após a campanha de Obama ter anunciado que o Comitê Nacional Democrata arrecadou 43,6 milhões de dólares em abril. A maioria das doações foi inferior a 250 dólares, e a média das doações foi 50 dólares.

A arrecadação maior de Romney mostra que os republicanos estão se consolidando no apoio ao ex-governador para as eleições de 6 de novembro. Segundo a campanha, 95 por cento das doações este mês foi inferior a 250 dólares.

Em março, Romney arrecadou 12,6 milhões de dólares ante 53 milhões de Obama.

