Arrecadação do IPTU de SP será alvo de auditoria O Tribunal de Contas do Município (TCM) vai realizar uma auditoria na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) feita pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, último da gestão José Serra (PSDB)/Gilberto Kassab (DEM). Houve queda no recolhimento do tributo em 2008. A fiscalização foi determinada no julgamento das contas relativas a 2008, ocorrido ontem. ?Precisa fazer uma checagem (na arrecadação do IPTU). O setor imobiliário teve uma expansão muito forte?, afirmou ontem o conselheiro Mauricio Faria, relator da prestação de contas de 2008. ?A receita de IPTU cresceu só 1,8%. É de se estranhar.?