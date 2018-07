Arrecadação em julho sobe para R$62 bi e é recorde para o mês O governo federal arrecadou 61,960 bilhões de reais em impostos e contribuições em julho, cifra recorde para o mês. Na comparação com julho de 2007, a elevação na arrecadação foi de 15,59 por cento. Nos primeiros sete meses do ano, a arrecadação totalizou 396,934 bilhões de reais, 11,21 por cento acima do registrado no mesmo intervalo de 2007. Os dados, divulgados pela Receita Federal do Brasil nesta terça-feira, são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (Reportagem de Isabel Versiani)