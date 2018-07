Arrecadação federal aumenta quase 10% em março

Os dados são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O volume levantado com a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), exceto vinculado, totalizou 8,016 bilhões de reais em março, crescimento de 28,34 por cento sobre o mesmo período de 2010.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) somou arrecadação de 6,615 bilhões de reais, alta anual de 7,13 por cento, e o Cofins-Pis/Pasep totalizou 48,143 bilhões de reais, avanço de 11,13 por cento.

O Imposto de Renda de pessoas físicas teve arrecadação de 2,641 bilhões de reais no mês, elevação de 30,64 por cento sobre março do ano passado.

O IR cobrado de pessoa jurídica, somado à Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), totalizou 46,467 bilhões de reais, alta de 19,87 por cento.

A receita acrescentou que no acumulado do primeiro trimestre, a arrecadação federal somou 228,155 bilhões de reais, expansão de 11,96 por cento sobre os 203,788 bilhões de reais de igual período do ano passado.

(Reportagem de Leonardo Goy)