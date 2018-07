Arrecadação federal cai em novembro pela 1a vez no ano O governo federal arrecadou 54,729 bilhões de reais em impostos e contribuições em novembro, uma queda de 1,85 por cento frente ao mesmo período do ano passado. Foi o primeiro recuo registrado em 2008 nesse tipo de comparação. Nos primeiros 11 meses do ano, a arrecadação totalizou 633,4 bilhões de reais, um aumento de 9,16 por cento em relação ao volume registrado no mesmo intervalo de 2007. Os dados, divulgados pela Receita Federal do Brasil nesta terça-feira, são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (Reportagem de Fernando Exman)