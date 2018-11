Arrecadação federal sobe 10,34% em abril sobre 2010

No acumulado do ano, a arrecadação somou 315,067 bilhões de reais, na série corrigida pelo IPCA.

Entre janeiro e abril deste ano, a arrecadação do Imposto de Renda pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) somou 63,224 bilhões de reais, com alta de 16,33 por cento ante igual período no ano passado.

As receitas previdenciárias somaram 81,897 bilhões de reais no ano, valor 9,71 por cento superior ao dos quatro primeiros meses de 2010.

Já a Cofins e o Pis-Pasep acumulam, até abril, 64,586 bilhões de reais, o que representa crescimento de 9,76 por cento ante o primeiro quadrimestre do ano passado. O IR para pessoa física soma arrecadação de 24,920 bilhões no ano, com alta de 13,65 por cento ante o período janeiro-abril de 2010.

A arrecadação do IPI (exceto vinculado) cresceu 23,70 por cento, para 10,938 bilhões no ano.

