Arrecadação também sobe em BH e Curitiba Mesmo com a crise, as finanças da prefeitura de Belo Horizonte não foram afetadas. A receita corrente cresceu 8,6% no primeiro semestre de 2009 em relação ao mesmo período do ano passado. A receita acumulada entre janeiro e junho foi de R$ 2,404 bilhões. No mesmo período de 2008, foi de R$ 2,214 bilhões. Preventivamente, a prefeitura anunciou medidas para controle das despesas de custeio. Mas o prefeito Márcio Lacerda (PSB) garantiu que não haveria cortes nos investimentos, antes mesmo de saber o impacto da crise. De acordo com ele, desde maio era possível perceber o crescimento da receita. A expectativa da prefeitura é de que a arrecadação das receitas correntes fique em torno de R$ 4,5 bilhões em 2009. As de 2008 somaram R$ 4,17 bilhões.