Arreola sonha fazer história entre pesados Chris Arreola quer ser o primeiro boxeador de origem hispânica a ser campeão mundial dos pesados. Filho de mexicanos, o boxeador luta em sua cidade natal, Los Angeles, diante do ucraniano Vitali Klitschko, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Arreola, de 28 anos, 1, 93 metro e 113 quilos, está invicto, com 27 vitórias (24 nocautes). Klitschko, de 38 anos, 2,02 metros e 114 quilos, acumula 37 vitórias (36 nocautes) e duas derrotas.