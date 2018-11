Arrependido, chaveiro devolve R$ 26 mil roubados em MG Um chaveiro foi preso na manhã de hoje depois de roubar e devolver cerca de R$ 26 mil furtados da residência de um comerciante em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de ser preso, Rodrigo Fonseca Vieira contou que decidiu retornar ao local do crime durante a madrugada de hoje e deixou R$ 25.870 na varanda da residência de uma vizinha. "Surtei, eu não sei. Não mexo com droga, não faço nada, mas me deu um branco. Eu não sei o que aconteceu", contou.