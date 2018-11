Arrependido, ladrão devolve sino de igreja em SP

Um usuário da rodovia viu a peça no acostamento da estrada e ligou para a delegacia de Santo Antonio do Pinhal, após encontrar ao lado da peça um bilhete no qual estava escrito: "Estou devolvendo o sino de Santo Antônio do Pinhal, pois sou devoto. A fé faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis".

De bronze, pesando mais de 50 quilos e da época do Brasil Imperial, o sino, furtado no sábado, está guardado na delegacia da cidade e será recolocado na torre, de 27 metros de altura, da Igreja Matriz nesta manhã.

Em outro caso, a igreja no bairro de Paiol, na zona rural de Taubaté, também teve o sino furtado no mesmo sábado. São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra foram alvo de criminosos no começo do mês. Para a Polícia Civil de Taubaté, as quatro ocorrências podem ter sido obra da mesma quadrilha.