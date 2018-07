Arroba rompe barreira dos R$ 100

A barreira psicológica do mercado ligado à pecuária de corte foi finalmente quebrada. No último pregão da semana passada, os preços dos contratos com vencimento em outubro na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) superaram o limite de R$ 100 a arroba. Na sexta-feira, os papéis para o mês com maior liquidez foram ajustados em R$ 100,37/arroba, uma valorização de 1% em relação ao dia anterior. "Os R$ 100 eram uma barreira psicológica. Agora que ela foi rompida os preços podem ir muito além", disse um corretor. Com o rompimento da barreira, a expectativa é a de que o mercado físico se consolide acima dos R$ 90 e busque os R$ 100/arroba nos próximos meses. Na sexta-feira, no interior de São Paulo, foram registrados negócios por R$ 92/arroba para descontar o Funrural ou R$ 90, livre do imposto. "O mercado deve manter uma linha de resistência nos próximos dias, já que o produtor vai ver a arroba valendo R$ 100 e deve correr para vender. Depois de superada essa fase, no entanto, não seria surpreendente ver os preços alcançarem R$ 120", disse um analista do setor. O atual patamar é resultado da baixa oferta de animais, que está deixando o mercado de boi gordo e de vacas mais aquecido do que nunca. Os preços têm registrado forte oscilação dentro de um mesmo dia. PREÇO GALOPANTE Há registros de que aumentos próximos de 10% entre consultas feitas pela manhã e novamente à tarde, como aconteceu com um pecuarista de Goiás, que disse vender um lote de vacas por R$ 70 a arroba na parte da manhã, mas fechou negócio por R$ 76 no meio da tarde. Dentro desses parâmetros, o indicador Esalq/BM&F tem refletido o aquecimento do mercado e batido seguidos recordes. Na sexta-feira, por exemplo, o valor à vista do indicador do boi gordo Esalq/BM&F ficou em R$ 88,54/arroba. A prazo, a cotação ficou em R$ 89,45/arroba. Com o resultado, o indicador fechou a semana passada acumulando uma valorização de 4,45%.