Arrombador golpeado por ex-boxeador de 71 anos é condenado

Um britânico de 23 anos foi condenado a quatro anos e meio de prisão nesta semana por ter invadido a residência de uma casal de idosos perto de Oxford, na Grã-Bretanha, em agosto do ano passado. Apesar de armado com uma faca, o jovem foi dominado pelo dono da casa, um ex-boxeador de 71 anos.

Frank Corti é um militar da reserva e serviu com o Royal Engineers no norte da África entre 1956 e 58.

Ele acertou dois diretos no rosto do vizinho Gregory McCalium, que o deixaram com um olho roxo e com o lábio inferior inchado.

Quando a polícia chegou à casa, o atendente de bar McCalium já havia sido dominado pelo reservista.

O juiz que presidiu o caso no Tribunal Real de Oxford afirmou que McCalium "teve o que mereceu".

Segundo a Justiça, McCalium estava bêbado depois de voltar de uma festa e entrou na casa do vizinho, com quem vinha tendo desentendimentos, às 8h do dia 19 de agosto do ano passado.

O criminoso havia sido julgado em março, mas a sua sentença só saiu na segunda-feira.

Corti afirmou já ter tido discussões com McCalium por causa de barulho e que chegara a chamar a polícia cerca de uma hora e meia antes da invasão, ao ser importunado pelo jovem, que teria batido na porta da casa do reservista.

O jovem vai ter que cumprir pelo menos metade da sentença antes de ter direito a liberdade condicional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.