Arrombadores de caixas eletrônicos são presos em SP Uma quadrilha especializada em furtos de caixa eletrônico foi desmantelada, por volta da 1h30 desta madrugada, na região da Vila Maria, zona norte da capital paulista. Um dos integrantes do bando é assessor parlamentar da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, na Grande SP; e três dos criminosos já tinham passagens pela polícia por furto e roubo. Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão, em patrulhamento pela Rua Osaka, flagraram um grupo de pelo menos 15 pessoas, distribuídas dentro e fora de uma agência do Banco Itaú instalada na Praça Nippon. Ao ver a aproximação dos policiais, o bando se dispersou, mas sete acabaram detidos. Os criminosos, com o uso de um maçarico, já haviam iniciado o corte de um dos caixas. As lentes de quatro câmeras instaladas no banco haviam sido pintadas de preto e plásticos preto colocados sobre os vidros da agência para impedir a visão de quem passava pela praça. Foram detidos James William Torres, Alessandro Vieira Lira, Armando Rodrigues da Silva, Wilson da Silva Viana, o irmão dele, Jilson da Silva Viana, José Marcos Barreto e Alexandre Machado Cruz, que trabalha como assessor de um dos vereadores da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Apesar de três deles já terem passagem pela polícia, todos os acusados disseram que essa era a primeira ação deles neste tipo de crime. Com o bando, os policiais apreenderam um maçarico, tinta spray preta, plásticos pretos, um galão com 5 litros de água - usada para resfriar o maçarico, e dois veículos Gol, um deles placa CZA 6231, da Câmara Municipal de Ferraz. O grupo foi encaminhado ao 19º Distrito Policial, da Vila Maria, e indiciado por formação de quadrilha e tentativa de furto.