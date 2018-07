Arrombados caixas eletrônicos de prefeitura em Minas Cerca de oito homens armados invadiram o prédio da Prefeitura de Betim, na Rua Professor Osvaldo Franco, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta madrugada. Segundo primeiras informações da polícia militar, por volta das 2 horas, os bandidos renderam os dois guardas municipais que vigiavam o prédio e arrombaram caixas eletrônicos dos bancos HSBC e Banco do Brasil, que estavam no subsolo do prédio. O valor roubado ainda não foi divulgado.