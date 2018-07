Arrozeiros têm até meia noite para deixar reserva em RR

Meguerian vai acompanhar a desocupação. Ele já esteve na área por duas vezes, explicando a decisão para os arrozeiros e índios. Meguerian não acredita que haverá violência na retirada. Mas, se houver resistência com violência, homens da Força Nacional e da Polícia Federal agirão. Segundo o presidente do TRF, 23 famílias terão de deixar a reserva indígena. Doze poderão permanecer porque têm ligações de casamento com índios. Foi aberta uma exceção para religiosos que atuam na área.

Ao justificar a medida em portaria assinada na terça-feira, Meguerian disse que há ?a necessidade de evitar traumas sociorreligiosos nas comunidades indígenas?. Parte das famílias que terão de deixar a área vai ser acomodada em casas populares e em assentamentos do programa de regularização fundiária. As plantações de arroz estão sendo avaliadas. O produto deverá ser colhido em maio e quem plantou deverá ser indenizado, informou Meguerian. O presidente do TRF disse que muitos produtores já retiraram o gado que mantinham na região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.