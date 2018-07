Arsenal é achado em casa no Ipiranga, zona sul de SP Em uma casa no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, atrás de uma parede falsa, que era aberta por meio de um dispositivo eletrônico, estava escondido um arsenal com mais de 20 armas, 15 mil munições, granadas e coletes à prova de balas. No quarto também havia um laboratório para refino de droga. A passagem secreta foi encontrada pelos policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), na Rua Cora, mas ninguém foi preso.