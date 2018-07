Arsenal encerra jejum após título emocionante da Copa da Inglaterra

A recuperação veio com um gol de falta de Santi Cazorla ainda no primeiro tempo, o empate aconteceu na segunda etapa com Laurent Koscielny e Aaron Ramsey, chutando com a perna direita de entrada da área, decretou a virada na prorrogação.

Após o apito final, um exultante Arsene Wenger, no cargo no Arsenal desde 1996, confirmou que vai continuar no clube, encerrando as especulações acerca do futuro dele no Emirates.

Wenger, esbanjando alegria e bom humor depois que os jogadores lhe deram um banho d'água, respondeu positivamente quando perguntado se iria renovar o contrato.

Não bastasse ter sido o primeiro grande título do Arsenal desde 2005, a equipe agora iguala o Manchester United como maior vencedor da Copa da Inglaterra na história, com 11 conquistas.(

(por Mike Collett)