Arsenal vence o Burnley e mantém esperanças de título no Inglês

A equipe do técnico Arsene Wenger não precisou apresentar o seu melhor futebol para superar um organizado Burnley, que continua na penúltima colocação da tabela, e abriu o placar no início do jogo com Aaron Ramsey, seguindo durante toda a partida sem ser ameaçado.

Enquanto o Chelsea, que enfrenta o Queens Park Rangers no domingo, tem dois jogos a menos, o time de Wenger recebe o líder daqui a duas semanas.

Na outra ponta da tabela, o Aston Villa deu outro passo rumo a uma posição segura depois que o gol de Christian Benteke garantiu a vitória por 1 x 0 sobre o Tottenham Hotspur.

O Villa, que subiu para a 15ª posição com 32 pontos, está a seis longe da zona de rebaixamento.

A equipe está a um posto e três pontos acima do Sunderland, cuja batalha para evitar o rebaixamento sofreu um duro golpe com a derrota em casa por 4 x 1 para o Crystal Palace, com Yannick Bolasie fazendo um hat-trick em 12 minutos para os visitantes.

A briga para escapar do rebaixamento continua intensa, com o lanterna Leicester City dando continuidade a sua improvável escapada da degola com a vitória por 3 x 2 sobre o West Bromwich Albion, já o Hull City perdeu a chance de abrir distância da área de perigo.

O Hull perdeu por 2 x 0 para Southampton e permanece em 17º, enquanto a equipe do técnico Ronald Koeman subiu para a quinta posição com 56 pontos, acima do Liverpool e cinco pontos atrás do quarto colocado Manchester City, que enfrenta o rival local Manchester United no Old Trafford, no domingo.

(Por Toby Davis)