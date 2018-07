Arsesp define alta de 2,35% em tarifas da Sabesp A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado São Paulo (Arsesp) decidiu elevar em 2,35 por cento o valor do metro cúbico de água fornecida pela Sabesp, no segundo ciclo de revisão tarifária da companhia para o período de 2012 a 2016.