Arte, agito e sabor em um giro por Santiago

À primeira visita, Santiago deve ser contemplada do alto. Só assim o turista poderá ter uma boa ideia de como é a capital chilena. Além das construções bem urbanas - em breve, a cidade terá o arranha-céu mais alto da América Latina -, os picos nevados dos Andes dão mais brilho à paisagem. Vá ao Parque Metropolitano, em Bellavista, onde está o Cerro San Cristóbal, um mirante natural bem frequentado. Dá para chegar de bike, teleférico, ou de carro em um tour guiado.

Arte contemporânea

O endereço artístico que está na última moda de Santiago é o bairro Vitacura, repleto de galerias de arte. Se tiver de escolher só uma, visite a Galeria Animal, que fica em um belo edifício de concreto na rua comercial mais fashion da cidade e cujo acervo é totalmente dedicado a trabalhos contemporâneos de artistas chilenos. Outra opção é a Galeria Patricia Ready, onde você pode parar para um café no pátio.

Memória

Desde que abriu as portas, no ano passado, o Museo de la Memoria y los Derechos Humanos é sucesso de público entre turistas e os próprios moradores. Em um prédio de vidro e cobre que ocupa um quarteirão, desenhado pelo arquiteto brasileiros Mário Figueroa, o centro exibe fotografias, vídeos e muitos outros documentos históricos que mostram as vítimas do ditador Augusto Pinochet, que ficou no poder durante 17 anos (1973-1990), bem como os protestos contra o regime.

Para comer

Para quem gosta de experimentar diferentes sabores, não há erro: siga direto para a Avenida Nueva Costanera, no bairro de Vitacura - e entre em qualquer um dos ótimos restaurantes. Quer uma dica? O superpopular La Mar, de cozinha peruana e ambiente casual. Peça sem hesitar o caranguejo com maionese de alho e abacate.

Badalação

O hotel W Santiago é o lugar certo para os que querem agito com estilo - e um certo clima de paquera. A noite pode começar com uma cerveja ou um drinque no bar do terraço, no alto do prédio, que tem janelões para o cenário de Santiago. E seguir na discoteca Whiskey Blue, que rapidamente se tornou a balada preferida da elite da cidade.

