Arte de Ai Weiwei é exposta na Suécia

O boletim Arte em Revista desta semana traz a exposição das obras do artista dissidente chinês Ai Weiwei em Estocolmo, na Suécia.

Com suas duras críticas ao governo chinês, ele foi considerado a pessoa mais poderosa do mundo das artes em 2011 pela famosa revista ArtReview.

Além da exposição de Ai Weiwei, o boletim também mostra uma grande exposição com centenas de obras de Pablo Picasso, em Belgrado, na Sérvia, a dança da Geórgia em um festival no Marrocos e a arte contemporânea no Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.