A edição desta semana do Arte em Revista mostra as novas faces da arte no antigo bloco soviético.

Uma nova mostra em Londres é uma rara oportunidade de conhecer a arte produzida nas antigas repúblicas soviéticas do Cazaquistão, Quirgistão, Tajiquistão e Uzbequistão, bem como no Afeganistão e na Mongólia.

Em Berlim, uma instalação propõe um passeio pelos ceus.

A obra "Cidades de Nuvens", do artista argentino Tomas Saraceno, é composta por 20 bolhas tem temas diferentes, algumas lembram jardins suspensos, outras são transparentes como nuvens.

E o musical Ben Hur vai voltar às suas raízes e será encenado pela primeira vez numa arena de Roma, depois de uma turnê que passou por 20 cidades europeias. O espetáculo recria corridas de biga em alta velocidade, lutas de gladiadores e batalhas navais ocorridas há 2 mil anos.

Jeff Koons, Cecily Brown e Jasper Johns, entre outros integrantes da nata da arte contemporânea, doaram obras para um leilão em benefício do Haiti.

A venda em Nova York deve levantar até US$ 10 milhões, segundo estimativas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.